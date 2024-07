Vor EM-Halbfinale: Fan-Auseinandersetzungen in Dortmund

AFP/SID/INA FASSBENDER

Beim Fanwalk blieb es weitgehend friedlich

Vor dem EM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und England hat ein gewalttätiger Zwischenfall die insgesamt friedliche Atmosphäre in Dortmund gestört.

Vor einem Restaurant auf der Kleppingstraße gerieten Fans beider Seiten heftig aneinander, dabei flogen Gegenstände, auch Tische und Bänke wurden geworfen. Die Szenen spielten sich am Rande des Fanmarsches der Niederländer in der Dortmunder Innenstadt ab, Videos des Vorfalls kursieren im Internet.

Die Polizei Dortmund bestätigte dem "SID" am Abend die Auseinandersetzung, die polizeilichen Maßnahmen waren zu diesem Zeitpunkt noch im Gange. Eine erste Auskunft zur Zahl Verletzter und zu Festnahmen war daher zunächst nicht möglich.

Insgesamt sei es "an drei Lokalitäten zu Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen aus den Niederlanden und aus England" gekommen: "Polizeikräfte waren schnell vor Ort, um weitere Eskalationen zu verhindern."

Grundsätzlich herrsche "eine friedliche Stimmung in der Stadt - das Gros der Menschen genießt das Fußballfest", teilte die Polizei kurz nach dem Anpfiff des Spiels am späteren Abend mit.

Es sei ein friedliches Miteinander unzähliger Fußballfans in Dortmund zu beobachten. Weit über 100.000 Menschen seien in der Stadt, allein 100.000 nahmen am zweistündigen Fanwalk teil.