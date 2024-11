Darum verzichtet der FC Bayern auf ein Winter-Trainingslager

IMAGO/Domenic Aquilina

Max Eberl und Vincent Kompany haben sich gegen ein Trainingslager im Winter entschieden

Fußball-Rekordmeister Bayern München wird anders als in den vergangenen Jahren in dieser Saison kein Winter-Trainingslager abhalten.

Wie Sportvorstand Max Eberl am Donnerstag bekannt gab, sei die Zeit dafür "einfach zu knapp". "Wir wollen Reisezeiten sparen und das lieber in Trainingszeit investieren, in einen Urlaubstag mehr", sagte Eberl. Diese Entscheidung habe Trainer Vincent Kompany zusammen mit seinem Trainerstab getroffen.

Man wolle "die Kürze der Zeit hocheffizient nutzen", ergänzte Eberl. Dafür sei neben dem bereits terminierten Testspiel bei Red Bull Salzburg am 6. Januar (18.00 Uhr) auch eine Partie gegen Zweitligist Greuther Fürth geplant, wie Eberl bekanntgab. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause sind die Bayern in der Bundesliga am 11. Januar (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach zu Gast.