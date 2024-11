Vienna setzt Siegesserie fort, Ried sieg klar

GEPA pictures/ Christian Moser

Kelvin Boateng hat die drittplatzierte Vienna zum fünften Sieg hintereinander in der 2. Liga geschossen. Der Mittelstürmer aus Ghana sorgte am Freitag beim 3:1-Auswärtserfolg beim SKU Amstetten mit drei Treffern vor der Pause im Alleingang für die Entscheidung. Die zweitplatzierte SV Ried gab sich im Abendspiel gegen Schwarz-Weiß Bregenz keine Blöße und fertigte die Vorarlberger mit 3:0 ab. Tabellenführer Admira hat am Samstag (14.30 Uhr) den FC Liefering zu Gast.

In Amstetten waren beide Teams mit Erfolgsserien in die Partie gegangen, dank Boateng hielt jene der Vienna. Der 24-Jährige brachte die Wiener in der fünften Minute in Führung und legte nach dem Ausgleich von Charles-Jesaja Herrmann (6.) nach einem Getümmel kurz vor der Pause zwei Treffer für die Vienna nach. Zunächst hatte er nach Bumbic-Hereingabe leichtes Spiel (40.), nach einem Amstettener Ballverlust im eigenen Strafraum stand Boateng wieder goldrichtig, war reaktionsschnell und jubelte über sein zehntes Saisontor, mit dem er die Führung in der Schützenliste übernahm.

Die Rieder sorgten gegen Schwarz-Weiß Bregenz mit drei schnellen Toren nach der Pause für die Entscheidung. Florian Prirsch passierte in der 47. Minute ein Eigentor, danach erhöhten Wilfried Eza (53.) und Ante Bajic (56.) binnen drei Minuten auf 3:0.

SK Rapid II kassierte gegen den SKN St. Pölten eine 0:1-Heimniederlage und ist seit fünf Spielen sieglos. Winfred Amoah nutzte Abstimmungsprobleme in der grün-weißen Defensive zum entscheidenden Treffer (59.). St. Pölten spielte nach Gelb-Rot für Christoph Messerer ab der 72. Minute in Unterzahl, ließ sich den fünften Auswärtserfolg hintereinander aber nicht mehr nehmen.

Im steirischen Derby setzte sich Sturm Graz II beim SV Lafnitz mit 4:0 durch. Herausragender Spieler am Platz war Peter Kiedl mit drei Toren. Zunächst verwertete er einen Foulelfmeter sicher (19.), unmittelbar vor der Pause schoss er nach herrlicher Vorarbeit von Jacob Hödl neuerlich trocken ein (45.+1). Seine Hereingabe in der 68. Minute fand von Lafnitz-Verteidiger Florian Freissegger den Weg ins eigene Tor, ein total missglückter Abschlag des Lafnitz-Torhüters ermöglichte Kiedl schließlich Treffer Nummer drei (87.).

ASK Voitsberg feierte mit einem 4:0 (2:0) in Floridsdorf beim FAC den dritten Saisonsieg und setzte sich um drei Punkte vom Tabellenende ab. Philipp Zuna (7.), Kevin-Prince Milla (35.), Sohn von Kamerun-Legende Roger Milla, mit einem Heber brachten den Aufsteiger 2:0 voran. Nach der Pause legten Julian Halwachs nach einem Eckball (58.) und Dominik Kirnbauer (81.) zwei Kopfballtore nach.

apa, dm