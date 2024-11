FC Augsburg beklagt Ausfälle in der Abwehr

Sven Hoppe, dpa

Augsburgs Verteidiger Dimitrios Giannoulis (l) geht verletzt vom Platz

Der FC Augsburg muss neben der Niederlage beim Tabellenführer FC Bayern München auch gleich zwei Ausfälle in seiner Abwehr verkraften.

Abwehrspieler Keven Schlotterbeck wird nach seiner Gelb-Roten Karte beim 0:3 am Freitagabend in einer Woche in der Fußball-Bundesliga beim Heimspiel des FCA gegen den VfL Bochum gesperrt fehlen. Zudem verletzte sich Außenverteidiger Dimitrios Giannoulis in der Münchner Arena.

"Er hat die Adduktoren gespürt", sagte Augsburgs Trainer Jess Thorup zur notwendigen Auswechslung von Giannoulis in der ersten Spielhälfte. Wie schwer die Muskelverletzung des Griechen sei, konnte Thorup kurz nach der Partie noch nicht sagen. Aber es werde sicherlich "schwierig" mit einem Einsatz gegen Bochum.