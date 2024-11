APA/AFP

Monaco jubelt über Heimsieg

Der Tabellenzweite AS Monaco hat am Freitag in der französischen Liga zum Auftakt der 12. Runde einen 3:2-Heimerfolg gegen Stade Brest gefeiert.

Das Team von Trainer Adi Hütter liegt damit weiter sechs Zähler hinter Titelverteidiger Paris St. Germain, der gegen Toulouse einen 3:0 (1:0)-Heimsieg feierte.

