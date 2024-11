Dynamo Dresden rettet Remis im Spitzenspiel

IMAGO/Gabor Krieg

Dynamo Dresden spielte unentschieden

Der SV Sandhausen hat die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 3. Fußball-Liga verpasst. Das Team von Trainer Sreto Ristic kam am Samstag bei Rot-Weiss Essen trotz Blitzführung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Am Vorabend war Energie Cottbus mit dem 1:0 bei Viktoria Köln auf Platz eins gesprungen.

Der 1. FC Saarbrücken konnte dagegen die Gunst der Stunde nicht nutzen: Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl musste sich im Spitzenspiel bei Dynamo Dresden nach spätem Ausgleich mit einem 1:1 (0:0) begnügen, ist zwar seit sieben Spiel ohne Niederlage, aber eben nicht neuer Spitzenreiter.

Arminia Bielefeld fiel durch ein 1:2 (0:1) bei Hansa Rostock auf den vierten Platz zurück. Aufsteiger Alemannia Aachen verspielte beim 1:1 (1:0) gegen 1860 München spät einen Heimsieg. Im Abstiegskampf musste sich der SC Verl mit einem 2:2 (1:1) gegen den VfB Stuttgart II begnügen.

Sandhausen, das vor der Länderspielpause die Tabellenführung übernommen hatte, ging in Essen durch Lucas Wolf bereits in der ersten Minute in Führung. Doch Leonardo Vonic glich nach dem Seitenwechsel für die Gastgeber aus (57.). Kai Brünker belohnte Saarbrücken in Dresden für eine starke Leistung zunächst mit dem 1:0 (61.), doch in der Nachspielzeit zerstörte David Kubatta die Sieghoffnungen (90.+2).