FC Arsenal verzichtet auf Kai Havertz - und gewinnt wieder

Thomas Partey traf zum zwischenzeitlichen 2:0 für Arsenal

Der FC Arsenal hat seine (Ergebnis-)Krise in der englischen Premier League beendet. Die Gunners, bei denen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz diesmal nur auf der Bank saß, gewannen gegen Nottingham Forest mit 3:0 (1:0) und haben den Anschluss an die Spitze wieder hergestellt.

Arsenal hatte zuletzt in der Liga vier Spiele in Serie nicht gewonnen. Bukayo Saka (15.), Thomas Partey (52.) und Ethan Nwaneri (86.) trafen für das Team von Mikel Arteta.

22 Punkte wie Arsenal hat auch Brighton & Hove Albion auf dem Konto. Das Team des deutschen Trainers Fabian Hürzeler besiegte AFC Bournemouth mit 2:1 (1:0) und ist als Fünfter auf Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen. Joao Pedro (4.) und Kaoro Mitoma (49.) schossen den sechsten Saisonsieg für die Seagulls heraus. David Brooks (90.+3) konnte nur noch verkürzen.

Der FC Chelsea, am Donnerstag Gegner des Bundesligisten 1. FC Heidenheim in der Conference League, kam zu einem 2:1 (1:0) bei Leicester City. Nicolas Jackson (15.) und Weltmeister Enzo Fernandez (75.) trafen für die Blues, die sich in der Spitzengruppe festsetzen.