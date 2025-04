Die Stimmen zum Hummels-Abschied

Frank Augstein, dpa

Lukas Podolski und Mats Hummels wurden 2014 gemeinsam Weltmeister.

Mats Hummels hat das Ende seiner erfolgreichen Karriere angekündigt, im Sommer ist Schluss für den Fußball-Weltmeister und fünfmaligen deutschen Meister. Zahlreiche Weggefährten haben den 36 Jahre alten Innenverteidiger gewürdigt. Die Stimmen:

Hummels' Ex-Klub Borussia Dortmund (als Kommentar bei Instagram): "Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte macht Schluss – Deine Karriere war einzigartig, Mats! Wir verneigen uns vor Deinen Leistungen, Deinen Erfolgen und Deiner Laufbahn. Für immer Borusse! Für immer eine schwarzgelbe Legende!"

Hans-Joachim Watzke, Borussia Dortmunds Vorsitzender der Geschäftsführung (bei X): "Mats Hummels ist einer der größten Spieler, die Borussia Dortmund je entwickelt hat - und das sagt angesichts der Vielzahl von Profis aus unserem Hause eine Menge aus. Wir werden immer eng mit Mats verbunden bleiben - und ich gehe ganz fest davon aus, dass Mats das ganz genauso sieht."

Weltmeister-Trainer Jogi Löw (bei "Bild"): "Mats war für mich der stille Held der WM 2014. Über andere Spieler ist mehr berichtet worden, aber ich weiß nicht, ob wir ohne seine Leistungen – besonders im Finale – wirklich Weltmeister geworden wären. Er hat sich mit seiner Situation lange beschäftigt. Sein Rücktritt jetzt kam für mich nicht ganz überraschend."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Mit Mats Hummels tritt ein weiterer Spieler der Weltmeister von 2014 und der U21-Europameister von 2009 zurück. Mats Hummels war auch in der Nationalmannschaft eine echte Führungsfigur. Er hat auf und abseits des Platzes immer Verantwortung übernommen. Wir sind ihm für seine großen Verdienste um den deutschen Fußball, mit der Krönung des WM-Titels von 2014, sehr dankbar."

Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Mats Hummels hat in seinen besten Jahren internationale Maßstäbe gesetzt und ist zu einem Vorbild für eine ganze Generation von Verteidigern geworden. Er war nicht nur in der Nationalmannschaft ein herausragender Innenverteidiger und hat seine Position modern interpretiert. Man hat ihm immer angemerkt, was es ihm bedeutet hat, für Deutschland zu spielen. Von seiner Erfahrung und seinem taktischen Verständnis haben auch nach dem WM-Titelgewinn 2014, bei dem er eine zentrale Säule des Teams war, viele Spieler profitiert. Die Nationalmannschaft hat Mats viel zu verdanken."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler: "Mats Hummels war eines der prägenden Gesichter in einer sehr erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft und des DFB. An diesen Erfolgen hatte er als Führungsspieler, aber auch als Identifikationsfigur abseits des Platzes erheblichen Anteil. In seiner erfolgreichen Karriere hat er seine Vereine geprägt – mit dem Abschluss bei einem der größten Klubs in der schönsten Stadt der Welt."

Ex-Frau Cathy Hummels, die mit dem Fußballprofi einen Sohn hat (bei RTL.de): "Jede Karriere geht einmal zu Ende. Ich habe selbst so viele schöne Erinnerungen sammeln dürfen, für die ich Mats sehr dankbar bin. Ein Leben lang sein werde. Ich hab’ gerade auch Tränen in den Augen."

Nationalmannschaftskollege Lukas Podolski (bei Instagram): "Danke für alles, mein Freund!"