Darmstadt holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

IMAGO/HMB Media/Claus

Darmstadt hat sich knapp gegen Fürth durchgesetzt

Darmstadt 98 hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren.

Das Team von Florian Kohfeldt setzte sich gegen die SpVgg Greuther Fürth 1:0 (0:0) durch und zog in der Tabelle an den jetzt punktgleichen Kleeblättern vorbei.

Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt für beide Klubs sieben Zähler. Den entscheidenden Treffer machte SVD-Stürmer Isac Lidberg (79.). Zuvor hatten die Lilien zwei Spiele in Folge verloren.

Bei strahlendem Sonnenschein sahen die Zuschauer am Böllenfalltor zunächst ein ereignisarmes Spiel. Der SVD presste zwar hoch, konnte mit dem einzigen klaren Torschuss von Andreas Müller (29.) aber keine Gefahr ausstrahlen.

Fürth agierte ohne den gelbgesperrten Kapitän und Offensivakteur Branimir Hrgota abwartend. Zwingende Chancen blieben bis zur Pause aus.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Lilien deutlicher auf die Führung. Philipp Försters gefährlichen Freistoß entschärfte jedoch Fürth-Keeper Nahuel Noll (49.).

In der 62. Minute mussten die Hessen die verletzungsbedingte Auswechslung von Stürmer Fraser Hornby verkraften. Lidberg scheiterte wenig später per Kopf an Noll (73.), war dann aber erfolgreich.