Everton hilft Liverpool im Meisterrennen

IMAGO/Andrew Yates

Kein Sieger zwischen Everton und Arsenal

Der FC Everton hat seinem Stadtrivalen FC Liverpool im Meisterrennen der englischen Premier League einen großen Gefallen getan.

Der Tabellen-14. knöpfte dem zweitplatzierten FC Arsenal am 31. Spieltag ein 1:1 (0:1) ab. Tabellenführer Liverpool kann somit am Sonntag mit einem Sieg beim FC Fulham den Vorsprung auf Arsenal auf 14 Punkte ausbauen.

Im viertletzten Spiel im altehrwürdigen Goodison Park brachte Leandro Trossard (34.) die Gäste aus London zunächst in Führung. Der Belgier hatte schon in der vergangenen Saison beim 1:0-Sieg an gleicher Stelle getroffen, diesmal kam Everton aber zurück. Iliman Ndiaye verwandelte kurz nach der Pause (49.) einen Foulelfmeter.

Für Arsenal geht es am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Real Madrid im Viertelfinale der Champions League weiter. Erneut nur Zuschauer sein wird dann Kai Havertz, der Nationalspieler fällt mit einer schweren Oberschenkelverletzung bis zum Saisonende aus.