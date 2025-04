Mainz lässt erneut Punkte liegen

IMAGO/Fotostand / Racocha

Mainz und Kiel trennen sich unentschieden

Europa weiter im Blick - doch im Rennen um die begehrten Champions-League-Plätze hat Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen: Die Rheinhessen kamen am Samstagnachmittag gegen den Tabellenletzten Holstein Kiel nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, nachdem sie bereits am vergangenen Wochenende in Dortmund verloren hatten (1:3). Dennoch bleibt der FSV vorerst auf Tabellenrang vier.

Alexander Bernhardsson hatte Kiel mit einem Traumtor zunächst in Führung geschossen (34.), der eingewechselte Nelson Weiper (75.) sorgte vor Anbruch der Schlussphase zumindest noch für den Ausgleich.

Mainz blieb durch das Remis im zehnten Heimspiel in Folge ungeschlagen, Kiel hilft der Achtungserfolg im Abstiegskampf kaum weiter: Mit 18 Punkten ist die KSV weiterhin Tabellenletzter.

Der Mainzer Coach Bo Henriksen hatte vor der Partie zurückhaltend auf die Tabellensituation geblickt: "Wenn wir im Mai in Europa sind, sind wir glücklich", sagte der Däne, "wenn nicht, haben wir es probiert." Über die Rollenverteilung gegen Kiel war sich Henriksen gleichwohl im Klaren, "ich weiß, dass wir Favorit sind." Doch obwohl Mainz durch Jonathan Burkardt früh zu einer guten Chance kam (3.), versteckten sich die Norddeutschen in der Mewa-Arena keineswegs.

In der 10. Minute war es einzig der glänzenden Beinabwehr vom Mainzer Keeper Robin Zentner zu verdanken, dass der freistehende Lasse Rosenboom nicht zur Gästeführung traf. Die 32.500 Fans sahen ein munteres Fußballspiel zweier offensiv ausgerichteter Mannschaften - und in der 19. Minute die nächste Großchance, als Burkardt für die Nullfünfer am Pfosten scheiterte.

Offener Schlagabtausch zwischen Kiel und Mainz

Die Gäste ließ das unbeeindruckt, kurz darauf war wieder Zentner gefragt, als er einen Kopfball von Shuto Machino spektakulär über die Latte lenkte (23.). Und Kiel legte nach: Vom rechten Strafraumeck nahm Bernhardsson Maß, der Ball prallte im linken Kreuzeck an den Innenpfosten und von dort hinter die Linie. Eine Antwort blieb Mainz gegen den aufmüpfigen Underdog, der sich die Führung mit dem mutigen Auftritt verdiente, bis zur Pause schuldig.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Hausherren den Druck, blieben vor dem Tor wie etwa beim Freistoß aus aussichtsreicher Position von Nadiem Amiri (48.) aber zumeist harmlos - oder waren erneut vom Pech verfolgt, denn Anthony Caci traf per Kopf nach einer Nebel-Flanke wiederum nur den Pfosten (61.). Am Aluminium scheiterte nur drei Minuten später auch Steven Skrzybski für Kiel, beim Nachschuss war Zentner zur Stelle.

Das Spiel schien nun völlig offen - und Mainz kam zurück: Der erst sieben Minuten zuvor eingewechselte Weiper veredelte ein herausragendes Zuspiel von Nebel zum Ausgleich.