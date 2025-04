Toppmöller: "Werden die richtigen Schlüsse ziehen"

IMAGO/Noah Wedel/SID/IMAGO/Noah Wedel

Vorfreude verschoben: Dino Toppmöller

Nach dem "wirklich nicht guten Tag" in Bremen fiel es Dino Toppmöller nicht leicht, den Blick auf das nahende Europacup-Highlight zu werfen. "Im Moment ist es schwierig, über eine gewisse Vorfreude zu sprechen", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem schwachen Auftritt seiner Mannschaft beim 0:2 (0:1) bei Werder Bremen.

Mit Blick auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei Tottenham Hotspur gelte es laut Toppmöller nun, "die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann wird die Vorfreude morgen oder übermorgen kommen".

Mit der Generalprobe in Bremen war beim Tabellendritten niemand wirklich zufrieden. Zum einen schmolz der Vorsprung auf die fünftplatzierten Leipziger im Kampf um die Champions League auf drei Zähler. Zum anderen stand am späten Samstagabend die Gewissheit, dass sich die Eintracht deutlich steigern muss, um in London zu bestehen.

Als "sehr wild" und "eine der schlechtesten Saisonleistungen" beschrieb Sportvorstand Markus Krösche die Frankfurter Darbietung. "Wir müssen lernen, dass wir von der ersten Minute an 100 Prozent da sein müssen", so der Manager. Auf den Nackenschlag nach zuvor zwei Siegen "hätten wir gerne verzichtet".

Sorgen mache er sich nicht, beteuerte der deutsche U21-Nationalspieler Nathaniel Brown. Als Team komme man aus der Situation "auf jeden Fall" raus. "Wir müssen jetzt einfach den Kopf hochbringen und nach vorne schauen", sagte Brown. Ab Sonntag liege der "volle Fokus" auf Tottenham. Auch Toppmöller betonte: "Wir gehen innerbetrieblich sehr kritisch damit um und werden die richtigen Schlüsse ziehen."