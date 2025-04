Ex-Star des FC Bayern erleidet Lungenembolie

Petros Karadjias/AP/dpa

Luiz Gustavo kickt einst für den FC Bayern

Der frühere Bundesliga-Spieler Luiz Gustavo liegt mit einer Lungenembolie in einem Krankenhaus in São Paulo. Wie sein Klub FC São Paulo mitteilte, bei dem der 37 Jahre alte Brasilianer immer noch aktiv ist, habe er vor dem Training über Schmerzen in der Brust geklagt.

Er sei nach einer Untersuchung durch die medizinische Abteilung des Vereins sofort in die Klinik gebracht worden.

Dort müsse er zur Beobachtung und Behandlung die nächsten Tage bleiben. Eine schwere Lungenembolie kann lebensbedrohlich sein. Luiz Gustavo spielte zwischen 2007 und 2017 für die TSG Hoffenheim, den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg.

Der defensive Mittelfeldspieler bestritt 41 Länderspiele für Brasilien und hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft.