SKN nach Investor-Aus mit Heimsieg

GEPA pictures/ Walter Luger

Tugberg Tanrivermis ist bei einigen Klubs im Gespräch

Der SKN St. Pölten hat die Unruhe infolge des unter der Woche angekündigten Ausstieges seines internationalen Investors FC32 sportlich hinter sich gelassen. Die Niederösterreicher setzten sich am Sonntagvormittag zum Abschluss der 22. Runde der 2. Fußball-Liga gegen den ersatzgeschwächten Aufsteiger ASK Voitsberg mit 3:0 durch. Dem Tabellenfünften fehlt nur noch ein Punkt auf den Dritten Bregenz. Die Tore erzielten Dirk Carlson (45.+1) und Claudy M'Buyi (66., 78./Elfer).

Carlson nutzte eine von Voitsberg-Torhüter Fabian Ehmann ausgelassene Freistoßflanke zur Führung. Nach Seitenwechsel umkurvte M'Buyi erst Ehmann und schnürte dann per Elfmeter seinen Doppelpack. Der beste SKN-Torschütze hält nun bei neun Ligatreffern. Die Multikulti-Truppe aus St. Pölten, in deren Startformation diesmal immerhin drei Österreicher aufschienen, ist mittlerweile zehn Spiele ungeschlagen. Voitsberg dagegen kassierte die dritte Niederlage in Folge und liegt nur noch auf Rang zwölf.

apa