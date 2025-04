Newcastle United bleibt an CL-Rängen dran

AFP/SID/DARREN STAPLES

Newcastle United bleibt auf Erfolgskurs

Der viermalige englische Meister Newcastle United darf auf Rückkehr in die Champions League hoffen. Newcastle gewann am Montagabend in der Premier League 3:0 (3:0) bei Kellerkind Leicester City.

Durch den Sieg haben die Magpies Meister Manchester City überholt und rangieren auf Platz fünf. Newcastle ist punktgleich mit dem FC Chelsea auf Rang vier, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Zuletzt spielte United in der Saison 2023/24 in der Königsklasse.

Jacob Murphy (2./11.) und Harvey Barnes (34.) trafen für Newcastle beim Tabellenvorletzten, der dem Abstieg entgegen taumelt. Der Meister von 2016 hat nach acht Niederlagen in Folge ohne eigenen Treffer bereits 15 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind für die Mannschaft von Teammanager Ruud van Nistelrooy nur noch theoretischer Natur. Schon vor der Pause verließen die ersten Fans der Foxes das Stadion.