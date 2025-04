Rapid peilt Aufstieg ins Halbfinale an

IMAGO/Lukas Biereder

Matthias Seidl

Rapid startet am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+) in Stockholm in das neunte Europacup-Viertelfinale seiner Clubgeschichte, das erste seit dem Lauf ins Finale des Cup der Cupsieger 1996.

Gelingt in der Conference League gegen Djurgårdens IF der Aufstieg, stünden die Hütteldorfer zum vierten Mal in der Vorschlussrunde eines europäischen Wettbewerbes. Damit würden sie den Stadtrivalen Austria übertreffen, der bisher dreimal ein Europacup-Halbfinale erreicht hat.

Die Viertelfinal-Teilnahme von Rapid ist erst die zweite eines österreichischen Clubs im Europacup in den vergangenen 20 Jahren. Seit dem Aus der Wiener Austria 2005 im UEFA-Cup gegen den FC Parma gelang eine solche nur Red Bull Salzburg 2018 in der Europa League, als erst im Halbfinale in der Verlängerung gegen Olympique Marseille Endstation war. Rapids Duelle mit Djurgården markieren das 25. Europacup-Viertelfinale mit Beteiligung eines österreichischen Vereins. Neunmal sind die ÖFB-Vertreter aufgestiegen.

Österreichs Clubs nach der Zahl ihrer Europacup-Viertelfinals:

SK Rapid 9. Teilnahme (bisher 3 Aufstiege) FK Austria Wien 8 (3 Aufstiege) Austria Salzburg/ 2 (2) FC Red Bull Salzburg SSW Innsbruck/FC Tirol 2 (1) Wiener Sportclub 2 (0) SK Sturm Graz 2 (0)

