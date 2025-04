Bayern-Legende Ribéry will Trainerkarriere in Italien starten

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ex-Bayern-Star Franck Ribéry will Trainer werden

Der frühere Bayern-Star Franck Ribéry strebt eine Karriere als Trainer an.

"Ich will Trainer werden, um wieder die Atmosphäre des Spielfelds zu spüren. Ich will im Trainingszentrum der italienischen Nationalmannschaft in Coverciano bei Florenz Coach werden, weil ich dort inzwischen zu Hause bin", sagte der 41-Jährige in einem Interview mit der italienischen "Gazzetta dello Sport".

Er habe bereits das UEFA A- und B-Diplom erhalten und werde ab September einen Kurs für das UEFA-Pro-Diplom beginnen. Ribéry ist bereit, als Trainer bescheiden zu starten. "Auch wenn man ein großer Fußballer war, muss man von klein auf beginnen, auch mit einer Jugendmannschaft", betonte der Franzose.

Ribéry fühlt sich in Italien pudelwohl

Im Trainingszentrum von Coverciano sei er inzwischen mit allen Mitarbeitern gut befreundet. "Ich kannte Italien vor meinem Wechsel zur AC Florenz im Jahr 2019 nicht. Ich habe hier die große Liebe für den Fußball entdeckt, der Kinder und Großeltern vereint", sagte Ribéry.

Ribéry spielte von 2007 bis 2019 beim FC Bayern und feierte dort 2013 mit dem Champions-League-Sieg seinen größten Karriereerfolg.

Von 2019 bis 2021 lief er für Florenz auf, ehe er noch ein Jahr bei der US Salernitana verbrachte, wo er heute als Technik-Trainer arbeitet.