Messi-Klub besitzt Rechte an City-Star De Bruyne

IMAGO/Andrew Yates

Kevin de Bruyne wird Manchester City im Sommer verlassen

Kevin De Bruyne könnte nach seinem Abschied bei Manchester City zum Saisonende Mitspieler von Lionel Messi bei Inter Miami werden.

Der Klub aus der nordamerikanischen Fußball-Profiliga Major League Soccer (MLS) besitzt nach Medienberichten die sogenannten "discovery rights" für den Belgier. Damit hat Miami das Erstzugriffsrecht auf den 33-Jährigen, sollte er wie gemutmaßt in die USA wechseln.

Sollte De Bruyne zu einem anderen Klub in der MLS wechseln wollen, müsste dieser zunächst die Rechte an Erstgesprächen mit ihm vom Klub von Mitbesitzer David Beckham abkaufen. Ähnlich lief es beim Wechsel von Marco Reus zu LA Galaxy, das die Rechte am früheren Dortmunder bei Charlotte FC auslösen musste.

Gemäß den MLS-Regeln darf jeder Klub zu jeder Zeit bis zu fünf Spieler auf seine Discovery-Rights-Liste setzen. Bei Inter Miami spielen neben Messi auch die Superstars Luis Suarez, Jordi Alba und Sergio Busquets.