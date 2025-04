Historischer Freistoß-Doppelpack: Arsenal schießt Real ab!

IMAGO/Izzy Poles/News Images

Declan Rice versenkte zwei Freistöße gegen Real

Angeführt vom englischen Nationalspieler Declan Rice hat der FC Arsenal Real Madrid in der Champions League vorgeführt und das Tor zum Halbfinale weit aufgestoßen.

Beim deutlichen 3:0 (0:0)-Erfolg der Gunners im Viertelfinal-Hinspiel gegen den Titelverteidiger traf der Mittelfeldspieler gleich doppelt (58./70.) mit direkt verwandelten Freistößen, Teamkollege Mikel Merino (75.) markierte den Endstand.

Während Arsenal, das weiter ohne den verletzten Nationalspieler Kai Havertz spielen muss, nach dem Sieg immer mehr vom erstmaligen Gewinn des Henkelpotts träumt, steht Real nach der Klatsche mit dem Rücken zur Wand.

Im Rückspiel am kommenden Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) braucht das Starensemble von Trainer Carlo Ancelotti schon ein Wunder im eigenen Bernabéu, soll der Einzug in das Halbfinale noch gelingen.

Bend it like Rice

Fehlen wird dabei Eduardo Camavinga, der kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (90.+4) sah.

Mbappé nur einmal auffällig

Arsenal startete offensiv - und profitierte in den ersten Minuten fast von einem Fehler von Reals DFB-Star Antonio Rüdiger. Nach einer Hereingabe von Bukayo Saka schoss der 32-Jährige seinen Teamkollegen Camavinga an, der Ball ging im Anschluss aber knapp am Tor vorbei (6.).

Die Gastgeber blieben am Drücker, verpassten es aber, sich klare Torchancen zu erspielen. Dafür vergab auf der Gegenseite Superstar Kylian Mbappé die große Chance zur Führung (31.).

Im zweiten Durchgang erlöste dann Rice aus großer Distanz das Heimteam, die Mauer von Madrid sah dabei nicht gut aus. Nun setzte Arsenal zum regelrechten Sturmlauf an, ließ aber zunächst beste Möglichkeiten zum 2:0 aus - bis wieder Rice traumhaft traf.

Reals Widerstand war nun gebrochen, Merino erhöhte nach einer tollen Kombination und sorgte für entsetzte Gesichter bei den Spaniern.