Bayer Leverkusen richtet Kampfansage an FC Bayern

FIRO/SID

Sportchef Simon Rolfes glaubt im Titelkampf noch an Bayer Leverkusen

Sechs Punkte Rückstand, noch sechs Spiele bis Saisonende - bei der Jagd auf den FC Bayern München im Bundesliga-Titelrennen will der amtierende Deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen bis zum Schluss nicht locker lassen.

"Es ist immer was drin, solange es nicht anders entschieden ist", sagte Sportchef Simon Rolfes, der aber vor allem auf die eigenen Leistungen schauen will: "Ich kann nur sagen: Sind wir in der Lage, alle unsere Spiele zu gewinnen? Ja!"

Man dürfe nicht vergessen, so Rolfes, "wir spielen die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte. Das ist Motivation aber auch Verpflichtung, da eine Top-Saison draus zu machen. Zu welcher Platzierung es dann reicht, können wir nicht selbst beeinflussen. Wir können natürlich trotzdem beeinflussen, dass wir viele Punkte holen."

Die Meisterschaft ist nach dem blamablen Pokal-Aus in Bielefeld und dem krachenden Scheitern in der Champions League an den Münchnern die letzte Titelchance für den Double-Gewinner. Am Samstag gegen Union Berlin (15:30 Uhr) wollen die Leverkusener ein anderes Gesicht zeigen als beim glücklichen 1:0-Erfolg in Heidenheim am vergangenen Wochenende - unabhängig von einem möglichen Comeback von Ausnahmekönner Florian Wirtz.

"Ich glaube dass wir zu Hause, ob mit Flo oder ohne, ein anderes Offensivspiel und eine andere Qualität zeigen werden", sagte Rolfes, der aber zugab: "Mit Flo sind wir eine bessere Mannschaft."