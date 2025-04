Josef Pröll wird neuer ÖFB-Präsident

EVA MANHART, APA

Ex-Vizekanzler Josef Pröll soll den ÖFB führen

Der Wahlausschuss des ÖFB hat am Mittwoch in Wien überraschend für Josef Pröll als künftigen Chef des Fußball-Verbandes gestimmt. Der 56-jährige Niederösterreicher, der von Dezember 2008 bis April 2011 als Vizekanzler und Finanzminister amtierte, tritt die Nachfolge von Interimspräsident Wolfgang Bartosch an und wird im Rahmen der Bundeshauptversammlung am 18. Mai in Bregenz offiziell inthronisiert.

Sein Amt wird künftig die Bezeichnung "Aufsichtsratsvorsitzender" tragen, sofern am 18. Mai die Strukturreform wie erwartet beschlossen wird.

