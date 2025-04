Neuer Zuschauerrekord für Frauen-Bundesliga winkt

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Die Frauen-Bundesliga startet in der Allianz Arena in die Saison 2025/26

Große Bühne für die Frauen-Bundesliga: Die Fußballerinnen des FC Bayern werden die nächste Saison in der Allianz Arena eröffnen.

"Gemeinsam mit unserem Frauen-Team und unseren Fans wollen wir ein echtes Fußballfest feiern und ein starkes Zeichen für den Frauenfußball setzen", sagte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in einer Vereinsmitteilung: "Der Auftakt der Frauen-Bundesliga gehört auf die ganz große Bühne."

Der Gegner für das Highlight-Spiel am 6. September (17:45 Uhr/ARD, MagentaSport und DAZN) wird nach der Saison durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) noch bekannt gegeben. Für die Münchnerinnen ist es nach drei Champions-League- und einem Bundesliga-Spiel der fünfte Auftritt im großen Stadion, in das 75.000 Fans passen.

Frauen-Bundesliga: Neuer Zuschauerrekord winkt

Der bisherige Rekord für ein Frauen-Vereinsspiel in Deutschland liegt seit kurzem bei 57.000 Zuschauern, die das Nordderby im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Hamburg und Bremen verfolgt hatten. Den Bestwert der Frauen-Bundesliga hatten 38.365 Fans bei der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in Müngersdorf erreicht.

"Der Termin gegen Ende der bayerischen Schulferien hilft uns hoffentlich dabei, viele Kinder, Familien, Fußball- und Sportvereine sowie Fanklubs in die Allianz Arena zu locken", sagte Münchens Frauen-Direktorin Bianca Rech: "Der gesamte Verein wird für sie zusammen mit all seinen Partnern und Sponsoren ein unvergessliches Event veranstalten, das niemand verpassen will."

Der offizielle Vorverkauf startet erst nach der Bekanntgabe des Gegners, Tickets können aber bereits reserviert werden.