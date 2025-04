Kiel will locker ins "Endspiel" gegen St. Pauli gehen

IMAGO/OLE JACOBSEN

Kiels Trainer Marcel Rapp ist optimistisch vor dem Kellerduell gegen St. Pauli

Mit Lockerheit ins "Endspiel": Trainer Marcel Rapp von Bundesliga-Schlusslicht Holstein Kiel betont vor dem möglicherweise vorentscheidenden Kellerduell gegen den FC St. Pauli die Vorfreude: "Wir wissen um die Bedeutung, es ist uns allen bewusst, was auf dem Spiel steht und trotzdem gehen wir mit Freude ins Spiel", sagte Rapp im Vorfeld der Partie am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

Besonders werde das Nordderby gegen den Mit-Aufsteiger der vergangenen Saison auch "für die Fans", sagte Rapp, der mit seinem Team am spielerischen Ansatz der vergangenen Wochen festhalten will: "Die Mannschaft kämpft und rennt immer, deshalb ändert sich nichts an der Herangehensweise."

Rapp plagen vor der wichtigen Partie allerdings Personalsorgen. Neben zahlreichen Verletzten um Mittelfeldspieler Lewis Holtby muss Rapp gegen St. Pauli auch auf seinen Abwehrchef verzichten - David Zec fehlt gelbgesperrt.