Tickets für Pokalfinale: DFB wehrt Bot-Angriffe ab

FIRO/SID

Das Pokalfinale steigt am 24. Mai in Berlin

Der Deutsche Fußball-Bund hat vor dem Pokalfinale nicht nur einen Rekord an Ticketanfragen verkündet.

Wie der Verband mitteilte, habe er "auch einen Rekord an Bot-Angriffen" verzeichnet. Über 160 Millionen Bot-Anfragen habe der DFB laut eigener Aussage abgewehrt - so viele wie nie zuvor.

Auch bei den Anfragen "echter" Fans für die Begegnung von Vizemeister VfB Stuttgart gegen Drittligist Arminia Bielefeld am 24. Mai in Berlin verzeichnete der DFB einen Höchstwert.

1,66 Millionen Fans versuchten, Karten zu ergattern und hatten dabei wohl mit Problemen zu kämpfen - auch wegen der unechten Anfragen.

"Wir verstehen euren Unmut darüber, dass ihr zweieinhalb Stunden und in vielen Fällen auch länger in unserem Ticketshop gewartet habt - und am Ende leer ausgegangen seid", erklärte der DFB und warnte zudem, nicht auf Zweitmarktplattformen zuzugreifen: "Gegen illegalen Tickethandel geht der DFB juristisch vor."