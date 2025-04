Fudalla verlässt RB Leipzig nach fünf Jahren

IMAGO/motivio/SID

Fudalla trägt seit 2020 das Leipziger Trikot

Offensivspielerin Vanessa Fudalla verlässt Fußball-Bundesligist RB Leipzig nach fünf Jahren im Sommer.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, wird die 23-Jährige ihren Vertrag, der nach der Saison ausläuft, nicht verlängern. Wohin es Fudalla zieht, blieb zunächst offen.

Fudalla war 2020 vom USV Jena nach Leipzig gekommen und hat dort in bislang 103 Pflichtspielen 68 Tore und 23 Vorlagen beigesteuert.

"Ich hatte eine großartige Zeit in Leipzig und bin hier zu der Spielerin geworden, die ich heute bin", sagte Fudalla, die 2023 mit den Leipzigerinnen in die Bundesliga aufgestiegen war: "Ich danke dem Verein, meinen Mitspielerinnen, dem gesamten Staff und den Fans, denn ich werde diese Zeit immer in besonderer Erinnerung behalten. Nach fünf Jahren fühlt es sich jetzt aber nach dem richtigen Zeitpunkt für eine neue Herausforderung an."