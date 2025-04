"Gott sei Dank": Leipzig verhindert neues Bochum-Debakel

IMAGO/osnapix / Michael Titgemeyer

Peter Gulacsi rettete Leipzig mit seinen Paraden den Sieg in Wolfsburg

Peter Gulacsi teilte seine Gedanken völlig offen. Ja, sagte der Torwart von RB Leipzig, er habe während des 3:2 beim VfL Wolfsburg an das Spiel in Bochum gedacht. Dort hatten die Sachsen Mitte Januar ein 3:0 zu einem 3:3 verspielt - und in Wolfsburg drohte ein identisches Desaster.

"Am Ende haben wir es irgendwie nach Hause gebracht", sagte Gulacsi.

Ein zweites Mal binnen so kurzer Zeit eine solche Führung zu verspielen, hätte der aktuell labilen Leipziger Mannschaft wohl nachhaltig geschadet. Mindestens kurzfristig bei der Jagd auf den zur Champions League berechtigenden vierten Platz.

Dort steht man mindestens bis zum späten Samstagnachmittag, Mainz kann mit einem Sieg in Hoffenheim wieder vorbeiziehen.

"Hätten wir das nicht gewonnen, wären es zwei verlorene Punkte. Nach einem 3:0 darf man ein Spiel nicht zweimal aus der Hand geben. Gott sei Dank haben wir gewonnen", betonte Gulacsi.

"Geht sehr viel durch die Köpfe"

Nach 49 Minuten lag RB verdient mit drei Toren vorn, dann trennte beide Teams eine Viertelstunde vor Schluss nur noch ein Tor. "Da geht sehr viel durch die Köpfe, denn wir haben schon einmal ein 3:0 verspielt in dieser Saison", sagte Gulacsi. Der 34-Jährige verhinderte mit seinen Paraden mehrmals den Ausgleich.

Rätselhaft bleibt, warum RB immer wieder Spiele aus der Hand gibt. "Wir haben das in dieser Saison schon öfter erlebt, dass wir die Kontrolle und den Spielrhythmus irgendwie verloren haben", meinte Gulacsi. Einen Erklärungsansatz hatte der ungarische Nationalspieler nicht.

Auch Trainer Zsolt Löw hätte gern einen ruhigeren Abend erlebt. "Für die Zuschauer war es ein gutes Spiel, für mich auf der Bank etwas anstrengender", sagte der 45-Jährige. Am Ende steht trotzdem ein Bundesliga-Start mit zwei Siegen in der Statistik. Dies schaffte von seinen Vorgängern lediglich Julian Nagelsmann.