Druck auf Hasenhüttl steigt: "Bundesliga ist einfach schwer"

IMAGO/osnapix / Michael Titgemeyer

Hasenhüttl ist in Wolfsburg seit März 2024 im Amt

Ralph Hasenhüttl befand sich nach dem nächsten Rückschlag irgendwo zwischen Enttäuschung und Zweckoptimismus.

"Es ist nichts einfach in der Liga, Bundesliga ist einfach schwer. Wir müssen die kommenden Spiele so gut wie möglich gestalten", sagte der Trainer des kriselnden VfL Wolfsburg nach dem 2:3 (0:2) gegen RB Leipzig bei "DAZN": "Wir haben uns einen Gefallen getan, mal wieder zu treffen. Hoffentlich hilft uns das."

Nach der vierten Niederlage in Folge bleibt der Abstand auf das internationale Geschäft bei sechs Punkten, kann am Wochenende aber noch anwachsen. Nach zuletzt drei 0:1-Pleiten nacheinander trafen die Wölfe gegen RB zumindest wieder und hätten bei ihren zahlreichen Torgelegenheiten in der Schlussphase durchaus ein Remis retten können. Doch die Chancenverwertung bleibt ein Problem.

"Wenn man immer ein Tor weniger als der Gegner macht, ist es so, dass man Spiele schwer gewinnen kann", sagte Hasenhüttl: "Man hat schon gemerkt, dass es in der Mannschaft etwas aufzulösen gibt. Die Selbstverständlichkeit aus der Hinrunde habe ich heute eigentlich erst nach dem ersten Treffer wieder gemerkt."

Nach einem 0:3-Rückstand hatten Kilian Fischer (58.) und Andreas Skov Olsen (75.) die Wölfe wieder ins Spiel gebracht.

Fünf Spieltage vor Schluss, viermal spielt Wolfsburg noch gegen andere Europapokalanwärter, ist die Lage äußerst vertrackt. "Es ist sicherlich so, dass wir in den letzten Wochen keine Punkte geholt haben. Das ist in der Phase der Saison sehr schlecht", sagte Hasenhüttl.

Auch für den Österreicher persönlich, auf dem immer mehr Druck lastet. Die Spekulationen hinsichtlich einer möglichen Trennung im Sommer werden in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich nicht abreißen.