1. FC Nürnberg ringt Lautern nieder

Der 1. FC Nürnberg setzte sich in Lautern durch

Miroslav Klose hat seiner alten Liebe 1. FC Kaiserslautern im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ein Bein gestellt.

Der Weltmeister von 2014 gewann mit dem 1. FC Nürnberg bei seinem Ex-Klub am Samstagabend 2:1 (1:0) und darf nun selbst zumindest wieder auf den Relegationsplatz hoffen. Nur zwei Punkte fehlen noch auf Lautern - und ein weiterer auf den Tabellendritten SV Elversberg.

"Ich werde es sicher genießen, zurückzukehren", sagte FCN-Trainer Klose vorab - und so kam es. Die Nürnberger spielten stabil und gingen im Duell der Traditionsvereine durch ein Kopfballtor von Fabio Gruber (14.) in Führung. In einer chancenarmen ersten Halbzeit hatte der FCK Probleme, ein geordnetes Spiel aufzuziehen, die Gäste störten früh.

Aus der Pause kam Lautern weit, weit besser, Marlon Ritter scheiterte nach einem Solo knapp am hervorragend reagierenden Club-Torhüter Jan Reichert - der auch gegen Ragnar Ache parierte (50./52.). Der FCK wollte mit aller Macht den Ausgleich, stellte sich aber im gegnerischen Strafraum ungeschickt an. Nürnberg sah sich tief in die Defensive gedrängt, Entlastung gab es keine: Brust raus, zeigte Klose an.

Einmal kam der FCN doch nach vorne - und gleich war der Ball drin. Der aserbaidschanische Nationalspieler Mahir Emreli umdribbelte an der Strafraumgrenze mehrere Gegner und schoss den Ball in den Torwinkel (68.). Der FCK wurde wütend, doch Reichert parierte wieder gegen Ritter (71.). Bei einem Hand-Elfmeter wenige Sekunden später brachte beste FCK-Spieler den Ball doch am Torhüter vorbei (72.), danach traf er noch die Unterkante der Latte (76.) - wie sieben Minuten später auch Maximilian Bauer.