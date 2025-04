LASK siegt bei Schopp-Rückkehr in Hartberg

APA/ERWIN SCHERIAU

Mit Maximilian Entrup traf ein Ex-Hartberger für den LASK

Der LASK bleibt in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga makellos. Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp besiegte bei dessen Rückkehr nach Hartberg am Samstag den TSV mit 1:0 (1:0). Das Tor der Partie erzielte ausgerechnet Ex-TSV-Stürmer Maximilian Entrup (22.). Die Linzer haben damit alle drei Spiele seit der Punkteteilung ohne Gegentreffer gewonnen und ziehen an der Spitze mit 24 Punkten einsam ihre Kreise. Hartberg bleibt mit 16 Zählern Zweiter.

Paul Komposch (nach Sperre) und Donis Avdijaj (Knie) kehrten in die Startelf von Coach Manfred Schmid zurück, für den gesperrten Tobias Kainz kam Youba Diarra zum Zuge. Beim LASK nahm Schopp vier Änderungen vor: Robert Zulj, Ivan Ljubic, Andres Andrade und George Bello durften von Beginn an ran. Zu sehen gab es im ersten Durchgang ein zerfahrenes Spiel mit vielen Fehlpässen. Gäste-Torhüter Tobias Lawal war bei einem Avdijaj-Schuss zur Stelle (19.). Auf der anderen Seite veredelte Entrup einen tollen Pass von Zulj in die Tiefe abgezockt zum 1:0. Es war der achte Saisontreffer des 27-Jährigen.

Die beste Gelegenheit des TSV vor der Pause vergab Jed Drew, der nach einem langen Ball von Furkan Demir an Lawal scheiterte (34.). Die zweite Hälfte begann mit einer Knöchelverletzung des Hartbergers Manuel Pfeifer, der durch Raphael Hofer ersetzt werden musste (49.). Krystof Danek und Entrup behinderten sich wenig später bei einem Abschluss gegenseitig und verhinderten unfreiwillig das mögliche 2:0 (55.), während Drew erneut gegen Lawal zweiter Sieger blieb (56.). Einen starken Lauf von Diarra klärten Branko Jovicic und Lawal gemeinschaftlich (67.).

Hartberg schwächte sich selbst

Für Diarra war kurz darauf Schluss, der Malier sah nach wiederholtem Foulspiel von Schiedsrichter Emil Ristoskov Gelb-Rot (72.). Die Partie wurde nun hektischer, das Niveau blieb bescheiden. Die Schopp-Truppe tat nur mehr das Nötigste, um die drei Punkte abzusichern, wurde dabei aber auch nicht mehr groß gefordert.

Für den TSV stand am Ende die zweite Niederlage bei einem Sieg in der Qualigruppe zu Buche. Hartberg bleibt damit ein guter Boden für die Oberösterreicher, die hier seit 2021 ungeschlagen sind. Während die Linzer nächste Woche ein Heimspiel gegen die WSG Tirol bestreiten, reist der Cupfinalist ins Ländle zum SCR Altach.

apa