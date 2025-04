FC Bayern schwört sich auf "Wunder von Mailand" ein

IMAGO/Oryk HAIST

Bayern-Coach Vincent Kompany (l.) richtet den Fokus auf Inter

Bayern München hat sich nach einem wilden Bundesliga-Klassiker auf das erhoffte "Wunder von Mailand" eingeschworen.

"Die Energie ist da, der Zusammenhalt, der Glaube - trotz der personellen Rückschläge", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund mit Blick auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) bei Inter.

Auch Thomas Müller geht nicht davon aus, dass er im San Siro sein letztes Champions-League-Spiel bestreiten wird - er glaubt noch an das "Finale dahoam" am 31. Mai in München. Von einem "Wunder" zu sprechen, sei angesichts des knappen 1:2 im Hinspiel "absolut blöd", meinte die Klub-Ikone.

"Inter Mailand ist eine sehr gute Mannschaft, die wirklich abgezockt Fußball spielt, aber trotzdem haben wir doch alle das Hinspiel gesehen. Da hatten wir doch auch die Chance, zu gewinnen", ergänzte Müller und betonte: "Ich sehe die Mannschaft in der Verfassung, dass wir weiterkommen können."

Dafür müssten die Bayern aber effektiver werden, gegen Inter und den BVB brauchten sie 46 Torschüsse für drei Tore. "Es wird wieder eine Phase kommen, wo wir die Tore machen - ich bin überzeugt, es beginnt am Mittwoch damit", sagte Sportdirektor Christoph Freund bei "Sky90".