Harmlos-Auftritt: Schalke blamiert sich beim Schlusslicht

IMAGO/Lucca Fundel

Schalke 04 hat die nächste Bruchlandung hingelegt

Kein Tempo, keine Ideen, keine Punkte: Schalke 04 hat in einer völlig verkorksten Saison den nächsten trägen Auftritt hingelegt.

Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Jahn Regensburg verloren die Königsblauen am Sonntag verdient mit 0:2 (0:1), Christian Kühlwetter (21.) und Dejan Galjen (90.+3) trafen für die Hausherren.

Und Schalke? Enttäuschte vier Tage nach der Verpflichtung von Frank Baumann als Sportvorstand die mitgereisten Fans wieder einmal auf ganzer Linie. Die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen dümpelt weiter im Niemandsland der 2. Liga herum.

Und es bleibt dabei: In Regensburg haben die Schalker noch nie gewonnen.

"Es sind noch neun Punkte zum Relegationsplatz. Ich würde die Saison überhaupt noch nicht abschreiben", sagte Ron Schallenberg bei "Sky" und richtete den Blick in der Tabelle nach unten: "Wir müssen, müssen punkten. Man hatte so ein bisschen das Gefühl heute, dass der eine oder andere oder wir im Gesamten, um die Goldene Ananas spielen. Aber das ist nicht so."

Und Kenan Karaman meinte: "Es geht nicht darum zu gewinnen, aber wir müssen ein anderes Gesicht zeigen. Wir müssen uns bewusst sein, für welchen Verein wir spielen. Und einfach auf dem Platz alles liegen lassen."

S04 komplett zahnlos

Schalke blieb in der Offensive harmlos und präsentierte sich in der Defensive anfällig. So brachte Kühlwetter Regensburg nach einer Ecke verdient in Führung, Schalke-Keeper Justin Heekeren machte dabei eine unglückliche Figur.

Nur zwei Minuten später leistete sich der 24-Jährige einen weiteren Patzer, der fast zum 0:2 geführt hätte - doch der anschließende Ball von Tim Handwerker ging knapp vorbei.

Mit zunehmender Spieldauer bemühte sich Schalke, etwas besser in die Partie zu kommen - viel mehr als ein Distanzschuss von Tobias Mohr (70.) brachte das Team aber nicht mehr zustande.