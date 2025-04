Rapid gewinnt Derby gegen Austria

APA/MAX SLOVENCIK

Seidl erzielte das 1:0 für Rapid

Rapid hat das 345. Wiener Fußball-Derby für sich entschieden. Die Hütteldorfer feierten dank Treffer von Matthias Seidl (5.) und Mamadou Sangare (70.) einen 2:0-Heimsieg über die Austria und sorgten damit für eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Conference League am Donnerstag gegen Djurgarden. Die Violetten hingegen liegen nun drei Punkte hinter Spitzenreiter Sturm Graz und sind seit drei Bewerbspartien sieglos.

22.669 Zuschauer waren ins Allianz Stadion gekommen, der Austria-Sektor blieb aufgrund der Sperre von Anhängern des jeweiligen Auswärtsteams in Derbys leer. Rapids Block West beklagte auf einem Transparent das Fehlen von Gästefans, der kurzfristig doch noch spielberechtigte Aleksandar Dragovic wurde bei jedem Ballkontakt mit Pfiffen und später auch mit Beleidigungen bedacht.

Nach nicht einmal fünf Minuten waren Dragovic und seine Abwehrkollegen geschlagen. Manfred Fischer leistete sich einen Ballverlust, Dion Beljo spielte auf Seidl, der Samuel Sahin-Radlinger mit einem Schuss zwischen die Beine bezwang. In der zwölften Minute verhinderte der Austria-Goalie bei einem Kopfball von Beljo nach Corner von Andrija Radulovic das zweite Gegentor.

Cvetkovic und Jansson fielen kurzfristig aus

Der Montenegriner war im Vergleich zum 1:0 bei Djurgarden neu in die Startformation gekommen, dafür fehlten der angeschlagene Nenad Cvetkovic und der erkrankte Isak Jansson. Beide könnten für das Retourmatch gegen die Schweden fit werden. Anstelle von Cvetkovic verteidigte Kouadio Ahoussou, der bald nach der Rapid-Führung so wie seine Kollegen immer mehr zu tun bekam.

Rapid zog sich zurück, die Austria wurde stärker - ein Schuss von Fischer landete an der Außenstange (15.). Die Hausherren setzten auf Umschaltsituationen nach Fehlern des Erzrivalen, was zu so mancher Chance führen sollte. Ein Seidl-Schuss aus spitzem Winkel landete im Außennetz, Radulovic lief allein auf Sahin-Radlinger zu, traf jedoch nur den Kopf des Tormanns (43.). Die feldüberlegene Austria hatte vor dem Seitenwechsel nur noch einen knappen Fehlschuss von Matteo Perez Vinlöf zu bieten (28.).

Auch in der zweiten Hälfte verzeichneten die "Veilchen" mehr Ballbesitz, ihr Passspiel war jedoch meistens zu ungenau, weshalb sich gefährliche Szenen in Grenzen hielten. Abubakr Barry scheiterte mit einem Schuss an Rapids Schlussmann Niklas Hedl (58.) und setzte einen Kopfball aus guter Position deutlich daneben (67.).

Entscheidung durch Sangare

Kurz nach der Einwechslung von Guido Burgstaller, der sein Heim-Comeback feierte, und Louis Schaub gelang Sangare die Entscheidung. Der Mittelfeldspieler tanzte gleich drei Austrianer aus und stellte mit einem zentral angetragenen, wohl nicht unhaltbaren Schuss auf 2:0. Von diesem Rückschlag erholte sich die Austria nicht mehr. Rapid fuhr den dritten Derby-Heimerfolg en suite und den dritten Sieg im neunten Liga-Spiel dieses Jahres ein. In der Tabelle liegt Grün-Weiß weiter auf Rang fünf - drei Punkte hinter dem WAC, fünf hinter Salzburg und sieben hinter der Austria.

apa