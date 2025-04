Bellingham glaubt fest an Real-Remontada gegen Arsenal

IMAGO/Ricardo Larreina

Real-Star Jude Bellingham glaubt an ein Comeback gegen den FC Arsenal

Bei Real Madrid ist der Begriff "Remontada" laut Jude Bellingham seit Tagen in aller Munde. Die Königlichen glauben an ein spektakuläres Champions-League-Comeback gegen den FC Arsenal.

"Remontada - ich habe es in dieser Woche etwa eine Million Mal gehört, ich habe eine Million Videos im Internet gesehen", sagte Bellingham über die Bezeichnung, die in Spanien für große Aufholjagden verwendet wird.

Eine solche benötigt der Champions-League-Rekordsieger gegen den FC Arsenal nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel. "Es ist eine Nacht, die wie geschaffen ist für Real Madrid, eine Nacht, mit der die Menschen in diesem Teil der Welt vertraut sind", betonte Bellingham vor dem Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) im Estadio Santiago Bernabéu: "Hoffentlich können wir eine weitere besondere Nacht hinzufügen."

Nach einem 0:3 im Hinspiel sind die Madrilenen in der Königsklasse bislang aber noch nicht zurückgekommen. "Aus irgendeinem Grund denkt jeder, dass wir zurückkommen werden, und das ist ein schönes Gefühl", sagte der frühere BVB-Profi, der im Vorjahr gleich in seiner ersten Real-Saison die Champions League gewonnen hatte.

Die Diskussionnen über ein mögliches Comeback bedeuteten zugleich, "dass es viel Vertrauen in die Qualität gibt und dass man in einem Verein ist, der wie kein anderer ist, der beste der Welt." Nur weil der Klub es so oft geschafft habe, "ist er so beeindruckend", sagte Bellingham.