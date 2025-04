Real verpasst das "Wunder im Bernabéu"

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Jude Bellingham ist mit Real aus der Champions League ausgeschieden

Keine "Remontada", kein "Wunder im Bernabéu": Titelverteidiger Real Madrid hat den Einzug in das Halbfinale der Champions League deutlich verpasst.

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel beim FC Arsenal verloren die Königlichen auch im Rückspiel gegen die Londoner mit 1:2 (0:0). Damit scheiterte Real erstmals seit der Saison 2019/20 vor der Vorschlussrunde.

"Es ist ein schwieriger Moment", sagte Madrids Lucas Vázquez bei "Movistar": "Es war ein schwieriges Spiel, wir hatten nicht alle Chancen, die wir gerne gehabt hätten."

Der englische Nationalspieler Bukayo Saka, der in der ersten Halbzeit einen Foulelfmeter kläglich vergab (13.), brachte die Gäste in Führung (65.). Vinicius Junior (67.) besorgte den Ausgleich für Real, das in der Schlussphase ohne den angeschlagenen Superstar Kylian Mbappé spielen musste. Gabriel Martinelli (90.+3) sicherte Arsenal den Auswärtssieg.

Arsenal träumt vom Henkelpott

Während die Königlichen die Koffer packen müssen, träumen die Gunners jetzt mehr denn je vom erstmaligen Gewinn des Henkelpotts.

Zuletzt hatte Arsenal, das nun auf den französischen Meister Paris Saint-Germain trifft, vor 16 Jahren das Halbfinale erreicht. "Es ist ein ganz besonderer Abend für diesen Verein, ein historischer Abend für diesen Verein. Wir wollen diesen Wettbewerb gewinnen", sagte Declan Rice bei "TNT Sports".

"Remontada - ich habe es in dieser Woche etwa eine Million Mal gehört, ich habe eine Million Videos im Internet gesehen", hatte Reals Jude Bellingham im Vorfeld des Rückspiels betont: "Es ist eine Nacht, die wie geschaffen ist für Real Madrid, eine Nacht, mit der die Menschen in diesem Teil der Welt vertraut sind."

Auf dem Feld begannen die Königlichen, für die Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf stand, dann mit viel Power, bereits in der dritten Minute lag der Ball im Tor der Gäste - doch Mbappé hatte im Abseits gestanden. Arsenal ließ sich aber nicht verunsichern, suchte selbst den Weg nach vorne. Nach einem Foul an Mikel Merino zeigte Schiedsrichter François Letexier dann nach VAR-Einsatz auf den Punkt. Doch den arroganten Chip von Saka hielt Real-Keeper Thibaut Courtois, das Bernabéu bebte.

Wenig später gab Letexier dann Foulelfmeter für Real, Rice, Arsenals Freistoß-Held aus dem Hinspiel, hatte Mbappé zu Fall gebracht. Nach VAR-Prüfung wurde diese schmeichelhafte Entscheidung aber zurückgenommen.

Den Führungstreffer für Arsenal durch Saka konterte Vinicius Junior nur zwei Minuten später. Der große Sturmlauf von Real blieb aber im zweiten Durchgang aus, auch weil Mbappé verletzt ausgewechselt werden musste (75.).