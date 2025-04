Glasner bezieht mit Crystal Palace 0:5-Debakel

APA/AFP

Oliver Glasner musste der Gegenseite zum Sieg gratulieren

Crystal Palace hat am Mittwoch in der englischen Premier League mit einem 0:5 gegen Newcastle United die zweite Auswärtsschlappe binnen fünf Tagen kassiert. Inklusive dem 2:5 am vergangenen Samstag bei Titelverteidiger Manchester City hat die Truppe des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner in der Fremde nun zehn Tore in Folge erhalten. Davor waren die Londoner seit Mitte Oktober des Vorjahres ungeschlagen gewesen.

Die Gäste hatten in der 36. Minute per Elfmeter eine große Chance, die durch Jacob Murphy (14.) erzielte Führung Newcastles auszugleichen, Eberechi Eze vergab den Strafstoß aber. Danach kippte die Partie noch in der ersten Hälfte ganz aufseiten der Gastgeber. Einem Eigentor von Marc-Israel Guehi (38.) folgten durch Harvey Barnes (45+2) und Fabian Schär (45+8) weitere Treffer. Den Schlusspunkt setzte Alexander Isak (58.). Newcastle ist als Dritter sechs Runden vor Saisonende zwei Punkte vor Nottingham Forest auf Champions-League-Kurs, Crystal Palace ist weiter Zwölfter.

apa