"Der Skipper bleibt": Van Dijk verlängert in Liverpool

IMAGO/Bradley Ormesher

Virgil van Dijk bleibt den FC Liverpool treu

Der FC Liverpool hat den auslaufenden Vertrag mit Kapitän Virgil Van Dijk um zwei Jahre verlängert.

"Der Skipper bleibt", teilte der Klub am Donnerstag via Instagram-Post mit. "Es macht mich stolz und glücklich. Es ist einfach unglaublich. Meine bisherige Karriere kann ich jetzt um zwei weitere Jahre bei diesem Verein verlängern. Das ist fantastisch und ich bin so glücklich", sagte der 33-jährige Niederländer.

Van Dijk, der seit seinem Wechsel von Southampton im Januar 2018 über 300 Pflichtspiele für die Reds bestritten hat, ist der Abwehrchef und trägt seit 2023 die Kapitänsbinde.

Mit ihm gewann Liverpool unter anderem die Meisterschaft und die Champions League.

Liverpool rüstet sich damit weiter für die Zukunft. Zuletzt hatte bereits Torjäger Mohamed Salah ebenfalls bis 2027 verlängert.

Trent Alexander-Arnold könnte den Klub hingegen verlassen, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Zuletzt war er mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden.