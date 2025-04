Schmidt spricht Bayern-Leihgaben Mut zu

IMAGO/Markus Fischer

Frans Krätzig und Paul Wanner treffen mit Heidenheim auf den FC Bayern

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hat für seine beiden Münchner Leihspieler Frans Krätzig und Paul Wanner vor dem Duell gegen den FC Bayern einen besonderen Rat.

"Sie sollen sich nicht kleiner machen als sie sind. Sie sind gute, junge Spieler. Für sie hat es in dieser Saison nicht gereicht, für die Bayern zu spielen. Sonst wären sie nicht ausgeliehen. Natürlich kennen sie viele Spieler, die DNA und die Mentalität der Bayern. Da besteht eher die Gefahr, dass man zu vorsichtig ist", sagte Schmidt vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den deutschen Rekordmeister.

Die beiden Talente Wanner und Krätzig sind bis Saisonende zum FCH ausgeliehen. In München besitzen beide noch einen Vertrag bis 2027. Gegen den FC Bayern müssten beide nun, so Schmidt weiter, "eine gute Mischung finden aus Aggressivität und zeigen, was man kann. Und dann nach dem Spiel in die Kabine gehen und sagen: War nicht so gemeint. Das wäre mir viel lieber."

Auf die Frage, ob Wanner und Krätzig möglicherweise besonders heiß seien, antwortete Schmidt: "Ich habe immer ein Problem damit, wenn es heißt, zwei Spieler sind besonders heiß. Das würde ja bedeuten, dass die anderen nicht heiß sind. Alle müssen in dieser Phase heiß sein."

Dass die Bayern in der Champions League besonders belastet waren, spielt für Schmidt keine Rolle. "Wir müssen vorsichtig sein, das kennen wir schon vom Spiel gegen Frankfurt. Wir wissen wie das ausgegangen ist", sagte er.

Die Bayern waren im Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand (2:2) am Mittwoch gefordert gewesen. Eintracht Frankfurt hatte drei Tage vor dem Spiel gegen den FCH noch in der Europa League gegen Tottenham Hotspur gespielt, gegen Heidenheim dann aber am Sonntag locker 3:0 gewonnen.

Verzichten muss Heidenheim, das auf dem Relegationsplatz steht, weiterhin auf Torjäger Budu Zivzivadze und Mathias Honsak. "Sie machen nicht die Fortschritte, um dabei sein zu können", so Schmidt. Zudem ist Norman Theuerkauf krank.