Ex-Nationalspieler nach Autounfall gestorben

picture alliance / dpa

Nikola Pokrivac spielte mit Dinamo Zagreb 2011 in der Champions League auch gegen Real Madrid.

Der ehemalige kroatische Nationalspieler Nikola Pokrivac ist im Alter von 39 Jahren gestorben.

Pokrivac kam am Freitagabend bei einem Autounfall ums Leben, wie der kroatische Fußballverband HNS mitteilte. Medienberichten zufolge war der Kroate mit Teamkollegen auf dem Rückweg vom Training, als es in Karlovac, etwa 45 Minuten südwestlich von Zagreb, zum schweren Verkehrsunfall kam.

In einer Mitteilung sprach HNS-Präsident Marijan Kustic der Familie sein "tiefstes Beileid zu diesem unersetzlichen Verlust" aus. "Nikola war ein großartiger Fußballer, der bis zu seinem letzten Augenblick für den Fußball gelebt hat und großen Lebensmut bewies, indem er eine schwere Krankheit überwand", hieß es.

Der 15-malige Nationalspieler nahm mit Kroatien an der EM-Endrunde 2008 teil und lief unter anderem für Dinamo Zagreb, die AS Monaco und Red Bull Salzburg auf. Er gewann dabei Meistertitel, 2010 auch mit Salzburg unter Trainer Huub Stevens. 2015 beendete er den Verbandsangaben zufolge wegen einer schweren Erkrankung seine professionelle Karriere, spielte aber in unteren Ligen für mehrere Vereine weiter.