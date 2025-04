Bochum-Boss glaubt an Relegationsplatz

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Zuversichtlich: VfL-Sportgeschäftsführer Dirk Dufner

Beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Bochum sind alle Hoffnungen auf den Einzug in die Relegationsspiele ausgerichtet.

"Der Relegationsplatz ist realistisch", meinte VfL-Sportgeschäftsführer Dirk Dufner in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) vor dem Punktspiel der Westfalen am Samstag bei Werder Bremen: "Wir haben es in der eigenen Hand."

Fünf Runden vor Saisonschluss rangiert Bochum auf dem vorletzten Tabellen- und damit ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking zum Relegationsrang, den vor den Begegnungen des 30. Spieltages der 1. FC Heidenheim belegt, beträgt zwei Punkte. Der erste Nichtabstiegsplatz ist sieben Zähler entfernt.

Dufners Zuversicht gründet sich nicht zuletzt auf das direkte Duell mit Heidenheim am drittletzten Spieltag (2. Mai) auf der Ostalb: "Das wird wohl ein Schlüsselspiel."

Für den Fall des Abstiegs will Dufner einen Kader mit Potenzial für den direkten Wiederaufstieg zusammenstellen. "Das", sagte der 57-Jährige, "muss das Ziel sein."

Ob VfL-Coach Hecking auch ein solches Projekt leiten würde, ließ Dufner offen. Fragen nach Heckings Verbleib an der Castroper Straße als Trainer nach einem Abstieg "kann nur er beantworten", sagte Dufner: "Es hängt sicher auch davon ab, wie wir dann abgestiegen wären."