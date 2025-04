Ancelotti kündigt Gespräche mit Real-Bossen an

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Ancelotti droht bei Real Madrid das Aus

Trainer Carlo Ancelotti vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid will erst am Ende der Saison über seine Zukunft bei den Königlichen sprechen.

"Ich habe mit den Spielern und dem Verein gesprochen. Wir sind uns alle einig: Wir müssen um die Titel kämpfen, die auf dem Spiel stehen", sagte der Italiener vor dem Heimspiel am Ostersonntag gegen Athletic Bilbao (21.00).

Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Arsenal wird heftig über Ancelottis Zukunft spekuliert, sein Vertrag läuft noch bis Juni 2026. Als möglicher Nachfolger ist Xabi Alonso vom deutschen Meister Bayer Leverkusen im Gespräch.

Real trifft im Endspiel der Copa del Rey am 26. April auf den Erzrivalen FC Barcelona, auch das Thema Meisterschaft hat Madrid noch nicht abgehakt.

"Natürlich sind wir alle, auch die Fans, verletzt, nachdem wir aus dem vielleicht wichtigsten Wettbewerb der letzten Jahre ausgeschieden sind - oder zumindest aus dem, in dem Madrid in den letzten Jahren am erfolgreichsten war", sagte Ancelotti und fügte an: "Wir sitzen alle im selben Boot, in guten wie in schlechten Zeiten."

Der 65-Jährige wird als Nationaltrainer des Rekordweltmeisters Brasilien gehandelt. "Am Ende der Saison werden wir darüber sprechen", sagte Ancelotti.