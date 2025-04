Paderborn meldet sich nach Horror-Wochen zurück

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Der SCP holt gegen Nürnberg einen wichtigen Dreier

Der SC Paderborn hat das Verfolgerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Durch den 3:2 (1:1)-Erfolg beim bisherigen Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg meldeten sich die Ostwestfalen und ihr scheidender Trainer Lukas Kwasniok nach zuletzt drei Niederlagen in Serie zurück im Aufstiegsrennen.

Tjark Scheller (20.), Ilyas Ansah (49.) und Sven Michel (77.) drehten die Begegnung im Max-Morlock-Stadion zugunsten der Gäste. Mahir Emreli (2.) hatte das Heimteam von Trainer Miroslav Klose zunächst in Führung gebracht, nach einer womöglich schweren Verletzung von Nürnbergs Kreativspieler Jens Castrop (17.) kippte die Begegnung jedoch komplett. Der Anschluss, erneut von Emreli (90.+3), kam zu spät.

Kwasniok hatte unter der Woche seinen Abschied aus Paderborn nach der Saison bekannt gegeben, vor dem Anpfiff begründete er die Entscheidung bei "Sky" mit "Freiheitsliebe" und der "Lust auf mehr". Was sein nächster Schritt sein wird, verriet der 43-Jährige nicht. Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber ließ derweil durchblicken, dass es schon einen sehr aussichtsreichen Nachfolge-Kandidaten gebe.

Club feiert Geburtstag

Der Nachmittag begann emotional, mit einer beeindruckenden Choreographie der Club-Fans zum 125-jährigen Jubiläum. Von der Euphorie getragen, bediente der Ex-Paderborner Julian Justvan nach nur 98 Sekunden mit einem Steilpass vom Mittelkreis Emreli, der SCP-Keeper Manuel Riemann umkurvte und ins leere Tor einschob.

Nürnberg blieb dran, musste dann aber selbst einen Schock verdauen: U21-Nationalspieler Castrop, der im Sommer in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird, blieb nach einem Zweikampf liegen, hielt sich unter Schmerzen das rechte Knie und musste vom Feld getragen werden.

Paderborn übernahm in der Folge die Spielkontrolle. Scheller besorgte nach einer Ecke per Kopf den Ausgleich, Ansah brachte die Gäste kurz nach der Pause mit einer Einzelleistung in Führung. Der eingewechselte Michel traf nach Fehler von FCN-Keeper Jan Reichert zur Entscheidung, auch wenn Emreli die Schlussphase noch einmal kribbelig machte.