Nur ein Punkt: Leverkusen enttäuscht bei St. Pauli

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Wirtz und Co. holten nur einen Punkt am Millentor

Vorentscheidung im Kampf um die Schale? Der FC Bayern München rückt seinem 34. Meistertitel immer näher - weil Verfolger Bayer Leverkusen zum Abschluss des 30. Bundesliga-Spieltags schwer gepatzt hat.

Bei Aufsteiger FC St. Pauli kam der Titelverteidiger am Sonntagabend nach einer schwachen Leistung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus - und hat nun schon acht Punkte Rückstand auf die Münchner.

Patrik Schick brachte Bayer in einer ausgeglichenen ersten Hälfte per Kopf in Führung (32.). St. Paulis Carlo Boukhalfa (78.) sorgte mit seinem Treffer aber dafür, dass Bayer seine Minimalchance auf einen Titel in einer komplizierten Saison nach dem Double-Gewinn wohl endgültig verspielte.

Die Leverkusener haben nun zwar beeindruckende 32 Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen überstanden, müssen sich aber langsam an den Gedanken einer Saison ohne Titel gewöhnen. Auch das Startelf-Comeback von Zauberfuß Florian Wirtz änderte nichts an dem Rückschlag. St. Pauli verpasste es derweil, sich endgültig aller Abstiegssorgen zu entledigen.

Zum Ende eines überraschend sonnigen Ostersonntags in Hamburg waren die Heimfans bestens gelaunt ins Millerntorstadion gepilgert - und sie heizten Bayer von Beginn an ordentlich ein. Die Hamburger auf dem Rasen ließen sich von der erstklassigen Atmosphäre anstecken und rissen das Spiel in Abwesenheit ihres verletzten Kapitäns Jackson Irvine an sich - die erste Chance gehörte St. Paulis Außenspieler Manolis Saliakas (6.).

St. Pauli darf fast schon mit Klassenerhalt planen

Bayer-Trainer Xabi Alonso hatte mit schwammigen Aussagen zu seiner Zukunft zuletzt für ein wenig Unruhe im eigentlich so entspannten Leverkusener Umfeld gesorgt. Und recht unentspannt gestaltete sich zu Beginn auch der Abend auf St. Pauli: Weil der kampfstarke Aufsteiger nervte und Jeremie Frimpong aus guter Position die Leverkusener Führung verpasste (14.).

Immerhin: Gegen Mitte der ersten Hälfte übernahm Alonsos Team die Spielkontrolle; und es belohnte sich in Person von Patrik Schick. Der Tscheche köpfte nach einer feinen Freistoßflanke von Alejandro Grimaldo unbedrängt zur Führung ein - bereits der 18. Saisontreffer von Schick, dessen Team die knappe Führung bis zur Pause konservierte.

St. Pauli, das dank der samstäglichen Ergebnisse der Kellerteams so langsam mit einer weiteren Saison im Oberhaus planen darf, blieb auch zu Beginn der zweiten Hälfte im Spiel. Bayer-Torwart Lukas Hradecky wischte nach einem gefährlichen Hamburger Freistoß den Ball neben das Tor (61.) - Leverkusen fand in dieser Phase offensiv nicht mehr statt.

In der 74. Minute wurde ein Treffer von Morgan Guilavogui wegen Handspiels zurecht nicht gegeben. Kurz darauf staubte Boukhalfa ab.