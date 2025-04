Für Lorant: 1860 spielt mit Trauerflor

IMAGO/Ulrich Wagner/SID/IMAGO/Ulrich Wagner

Lorant war lange bei 1860 München tätig

Fußball-Drittligist 1860 München wird im Gedenken an seinen früheren Trainer Werner Lorant am Freitag (19:00 Uhr) bei Hansa Rostock mit Trauerflor spielen. Das bestätigte der Verein dem SID.

Lorant war am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er hatte die Löwen ab 1992 aus der Drittklassigkeit in die Bundesliga und bis in die Qualifikation zur Champions League geführt.

Eine Schweigeminute und ein entsprechendes Gedenken soll es beim kommenden 1860-Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen am 3. Mai geben. In Essen hatte Lorant einst als Profi gespielt.