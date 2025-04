Inter droht Entscheidungsspiel um Meisterschaft

AFP/AFP/Filippo MONTEFORTE

Inters Hakan Calhanoglu (r.) in Bologna

Inter Mailand hat nach dem Champions-League-Erfolg gegen Bayern München in der heimischen Serie A gepatzt.

Der Titelverteidiger verlor beim FC Bologna durch ein Tor von Riccardo Orsolini in der Nachspielzeit (90.+4) mit 0:1 (0:0).

Damit liegt Inter in der Tabelle fünf Spieltage vor Schluss punktgleich mit Verfolger SSC Neapel an der Spitze. Napoli hatte am Samstag 1:0 in Monza gewonnen.

Sollten beide Teams auch am Saisonende punktgleich sein, wird der Titel durch ein Entscheidungsspiel ermittelt.

Diese letztmals im Jahr 1964 angewandte Regel hatte der italienische Verband FIGC im Jahr 2022 reaktiviert.