KSC stellt neuen Sportchef vor

IMAGO/Eibner/SID/DROFITSCH/EIBNER via www.imago-images.de

Mario Eggimann übernimmt den Chefsessel in Karlsruhe

Mario Eggimann ist neuer Geschäftsführer Sport des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC.

Das teilte der Klub am Ostermontag mit. Demnach hat sich der Beirat einstimmig für den 44 Jahre alten Schweizer entschieden. Eggimann war zuletzt Vizepräsident beim KSC und Gremiumsmitglied im Beirat.

"Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen des Beirats. Mir ist bewusst, wie herausfordernd die Aufgabe ist", sagte Eggimann: "Meine erste Aufgabe wird es sein, dass wir das Thema Kaderplanung weiter vorantreiben. Ich bin davon überzeugt, dass wir insgesamt gut aufgestellt sind, aber wir wollen nun in unserer Entwicklung in allen Bereichen gemeinsam den nächsten Schritt machen."

Der KSC teilte dazu mit, dass Sebastian Freis mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als "Bereichsleiter Profis" freigestellt wird.

Der Ende August auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Eggimann übernimmt ab sofort federführend die Kaderplanung für die kommende Saison und wird dabei von Matthias Wallenwein, dem Leiter der Scoutingabteilung, unterstützt.

Während seiner aktiven Karriere hatte Eggimann sechs Jahre lang das KSC-Trikot getragen und den Klub 2007 als Kapitän in die Bundesliga geführt.