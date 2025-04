LASK trennt sich von Trainer Schopp

APA/ERWIN SCHERIAU

Knalleffekt: Schopp muss beim LASK gehen

Der LASK hat sich völlig überraschend von Trainer und Sportdirektor Markus Schopp getrennt. Wie die Linzer am Ostermontag mitteilten, wird Assistenztrainer Maximilian Ritscher interimistisch übernehmen. Zuvor hatten u.a. die Oberösterreichischen Nachrichten und Sky über die Trennung berichtet. Die Linzer hatten die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga knapp verpasst, führen die Qualifikationsgruppe nach vier Siegen in Serie aber überlegen an.

Der Verein sei zum Schluss gekommen, "dass die sportliche Entwicklung und die gezeigten Leistungen nicht den Erwartungen entsprechen", hieß es in einem Statement. "Eine eingehende Analyse der sportlichen Situation hat gezeigt, dass die leistungstechnische Entwicklung nicht mit den Resultaten Schritt gehalten hat." Zuletzt hatte der LASK viermal ohne Gegentor gewonnen, in den jüngsten acht Ligaspielen gingen die Linzer sieben Mal als Sieger vom Platz.

LASK hofft auf "richtigen Impuls"

Der LASK sei überzeugt, "mit dieser Entscheidung den richtigen Impuls für die entscheidende Phase der Saison zu setzen", hieß es weiter. Der 31-jährige Ritscher fungierte seit 2022 als Assistenztrainer beim LASK. "Für mich ist die Situation nicht ganz neu, ich arbeite schon lange mit der Mannschaft. Wir hatten bereits letztes Jahr eine ähnliche Situation", sagte der A-Lizenz-Inhaber mit Blick auf die Trennungen von Thomas Sageder im April 2024 und Thomas Darazs im September 2024.

Schopp war im vergangenen September von Hartberg zu den Schwarz-Weißen gewechselt und unterzeichnete damals einen Vertrag bis Sommer 2027. In insgesamt 31 Pflichtspielen saß der 51-Jährige auf der Trainerbank der Oberösterreicher.

apa