Duplantis, Biles und Yamal gewinnen "Sport-Oscar"

IMAGO/Song Yanhua

Duplantis räumt den nächsten Preis ab

Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis und Turnkönigin Simone Biles sind als herausragende Sportpersönlichkeiten des Jahres 2024 mit dem Laureus Award ausgezeichnet worden. Beiden wurde der "Sport-Oscar" am Ostermontag während der Gala in Madrid verliehen. Biles räumte den Preis zum bereits vierten Mal ab und zog damit mit Rekordhalterin und Landsfrau Serena Williams gleich.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ging derweil in der Kategorie Durchbruch des Jahres leer aus. Der Double-Gewinner musste sich dem spanischen Wundertalent und Europameister Lamine Yamal vom FC Barcelona geschlagen geben. Als Mannschaft des Jahres wurde der Champions-League-Sieger Real Madrid ausgezeichnet, die brasilianische Turnerin Rebeca Andrade erhielt den Preis für das Comeback des Jahres.

Tennis-Superstar Rafael Nadal wurde mit einem Sonderpreis gewürdigt. Nach seinem Karriereende wurde dem 22-maligen Grand-Slam-Champion der "Laureus Sporting Icon Award" überreicht.

"Die ultimativen Auszeichnungen"

"Die Laureus Awards sind die ultimativen Auszeichnungen, die wir Sportler gewinnen wollen", sagte Duplantis, der bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer Gold gewonnen und dabei einen Weltrekord aufgestellt hatte: "Ich weiß das, weil ich bereits zum vierten Mal nominiert wurde - und das beweist, dass es schwieriger ist, einen Laureus zu gewinnen als eine olympische Goldmedaille."

Biles hatte sich bei den Sommerspielen in Frankreich gleich vier Medaillen gesichert. "Ich bin so glücklich, hier in Madrid zu sein und meinen vierten Laureus-Weltsportlerin-des-Jahres-Award zu erhalten", sagte die US-Amerikanerin: "Ich habe diese Auszeichnung 2017 zum ersten Mal gewonnen und seitdem ist Laureus ein Teil meiner Geschichte."