Wöber-Klub Leeds feiert Premier-League-Aufstieg

APA

Wöbers Leeds schafft den Sprung in die Premier League

Leeds United von ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber hat so wie Burnley am Ostermontag den Aufstieg in Englands Fußball-Premier-League geschafft. Leeds, mit dem in dieser Saison lange verletzten Wöber auf der Bank, gewann sein Heimspiel gegen Stoke City mit 6:0, Burnley setzte ich gegen Sheffield United 2:1 durch. Beide Teams sind zwei Runden vor Schluss von den ersten beiden Plätzen, die den Sprung ins Oberhaus garantieren, nicht mehr zu verdrängen.

Indes wahrte Trainer Miron Muslic mit Plymouth Argyle die Chance auf den Klassenerhalt. Nach einem 3:1-Erfolg über Frank Lampards Coventry City ist man zwar Tabellenletzter, aber nur drei Punkte vom rettenden "Strich" entfernt.

apa