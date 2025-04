Spurs verlieren bei Dansos Ligacomeback

APA/AFP

Danso ist wieder in Aktion

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso hat am Montagabend auch in der englischen Fußball-Premier-League sein Comeback für Tottenham gegeben. Der Innenverteidiger wurde bei der 1:2-Heimpleite seines Clubs gegen das Überraschungsteam Nottingham Forest zur Pause eingewechselt. Die Gegentore durch Elliot Anderson (5.) und Chris Wood (16.) waren bereits in der ersten Hälfte gefallen. Nottingham darf als Dritter weiter von der Champions League träumen, Tottenham liegt nur auf Tabellenrang 16.

Für Danso war es das erste Ligaspiel seit 9. März. Der 26-Jährige hatte wegen einer Oberschenkelverletzung zuletzt eineinhalb Monate gefehlt. Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag bei Eintracht Frankfurt (1:0) hatte er bereits einen Kurzeinsatz verzeichnet. Tottenham hat nur eines der vergangenen sieben Ligaspiele gewonnen. Der Anschlusstreffer von Richarlison per Kopf kam zu spät (87.).

