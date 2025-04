Hartberg vertreibt die Abstiegssorgen

APA/ERWIN SCHERIAU

Matchwinner unter sich: Avdijaj (Mitte) und Mijic (rechts)

Der TSV Hartberg hat sich aus dem Abstiegskampf in der Bundesliga wohl verabschiedet.

Die Obersteirer gewannen am Dienstag das Derby beim GAK 3:0 (0:0) und liegen bei Halbzeit der Qualifikationsgruppe acht Punkte vor Schlusslicht SCR Altach und sieben vor den Grazern. Im Retourmatch am Freitag (19.30) zu Hause könnte der TSV den nächsten Schritt machen und sich danach ganz auf das Cupfinale am 1. Mai gegen den WAC fokussieren.

Hartberg-Trainer Manfred Schmid hatte nicht nur den Ausfall des gesperrten Kapitäns Jürgen Heil zu verkraften, sondern auch personelle Probleme in der Abwehr. So setzte er auf den Außenbahnen auf zwei 20-Jährige. Links kam Emmanuel Ojukwu auf seine Bundesliga-Premiere, rechts Damjan Kovacevic auf sein Startelf-Debüt.

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes, von Vorsicht geprägtes Lokal-Duell. Strafraumszenen konnten die Defensivabteilungen auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit weitgehend verhindern. Hartberg wurde durch Jed Drew (11.) und Elias Havel (12.) am gefährlichsten, beim GAK verfehlte Milos Jovicic einen Eckball knapp (29.).

Joker Mijic als Matchwinner

Das Geschehen änderte sich mit dem in der Pause eingewechselten neuen Hartberger Angreifer-Duo Patrik Mijic und Dominik Prokop. Die Gäste wurden gefährlicher und gingen verdient in Führung. Nach idealem Pass von Donis Avdijaj schoss Torjäger Mijic souverän zu seinem zehnten Saisontreffer ein (58.). Avdijaj machte elf Minuten später alles klar, der Mittelfeldspieler traf nach einem Eckball per Kopf (69.), das abseitsverdächtige Tor wurde nach VAR-Check bestätigt. Den Schlusspunkt setzte Mijic in der 96. Minute.

Hartberg festigte damit Rang zwei in der Qualifikationsgruppe hinter dem enteilten Spitzenreiter LASK. Die Grazer Athletiker, die in der 82. Minute Thorsten Schriebl nach Foul an Youba Diarra mit einer Roten Karte verloren, bleiben dagegen unter Trainer Feldhofer die Minimalisten der Qualifikationsgruppe. Der GAK hält bei einem Tor aus fünf Spielen - und das aus einem Elfmeter - und ist damit weiter voll im Abstiegskampf.

apa